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Ніяких дострокових виборів не буде, – Порошенко

21:50, сьогодні 506 Читать новость на русском
Петро Порошенко
Петро Порошенко / politolog.net

За словами Президента України Петра Порошенка, у проведенні дострокових парламентських виборів зацікавлений Кремль.

Таку думку висловив глава держави в ефірі загальнонаціональних телеканалів.

"Оскільки, згідно з Конституцією, рішення про дострокові парламентські вибори і про розпуск парламенту приймає виключно Президент України, я хочу заспокоїти всіх опозиціонерів і підкреслити, що ніяких дострокових парламентських виборів, в яких зацікавлена Росія, яка зацікавлена у дестабілізації ситуації, я їм не подарую", – наголосив він.

Петро Порошенко зазначив, що парламентські вибори мають відбутися у 2019 році.

Читайте також: За яких умов припиниться блокада Донбасу: Порошенко назвав вимоги

Теги: Україна Політика Законодавство Президент України Петро Порошенко Новини Росії Конституція
Джерело: 24 Канал
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