Ніяких дострокових виборів не буде, – Порошенко

За словами Президента України Петра Порошенка, у проведенні дострокових парламентських виборів зацікавлений Кремль.

Таку думку висловив глава держави в ефірі загальнонаціональних телеканалів.

"Оскільки, згідно з Конституцією, рішення про дострокові парламентські вибори і про розпуск парламенту приймає виключно Президент України, я хочу заспокоїти всіх опозиціонерів і підкреслити, що ніяких дострокових парламентських виборів, в яких зацікавлена Росія, яка зацікавлена у дестабілізації ситуації, я їм не подарую", – наголосив він.

Петро Порошенко зазначив, що парламентські вибори мають відбутися у 2019 році.

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