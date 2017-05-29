Норму перевезення вантажу через лінію розмежування збільшили втричі

Тепер через пункти пропуску на Донбасі в обидва боки фізичним особам можна провезти 150 кілограмів вантажу.

Про це повідомив заступник міністра з питань окупованих територій Георгій Тука. Відповідний лист для інформування силовиків уже підписаний. Щойно підписав лист силовикам, яким інформую, що Наказом міністра з 11 квітня 2017 року приватним особам дозволено перевозити речей вагою до 150 кілограмів,

– зазначив Тука. Читайте також: Постапокаліптична картина. В мережі з’явилось свіже відео з донецького аеропорту