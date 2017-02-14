З'явились нові подробиці інциденту з депутатом-дебоширом у Черкасах

П'яний дебош влаштував депутат Черкаської Облради Олександр Рибченко. Біля одного з місцевих ресторанів на своєму авто він збив людину, а потім ще й почав бити потерпілого.

Уже відомо, що того вечора він був напідпитку – це підтвердила експертиза. Слідство у справі триває. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за наїзд на пішохода.

Бійку, в якій також брав участь депутат, кваліфікували як хуліганство. Сам Рибченко написав заяву про пограбування його авто.

Торік у жовтні депутата уже затримували за кермом у нетверезому стані, але тоді покарання йому вдалось уникнути. В обласну раду чоловік балотувався від партії Афганістану.

Але міська та обласна спілки ветеранів одноголосні – Рибченко не має жодного відношення до афганців і своєю поведінкою паплюжить їхнє ім'я.

Нагадаємо, у Черкасах нетверезий депутат облради став винуватцем ДТП та кількох бійок у місті.