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Новим гендиректором ЮНЕСКО стала француженка

22:45, 13 жовтня 131 Читать новость на русском
Новим гендиректором ЮНЕСКО стала француженка

Колишнього міністра культури Франції Одрі Азуле було обрано генеральним директором ЮНЕСКО.

Про це повідомляє прес-служба організації.

Зазначається, що француженка на цій посаді змінила представницю Болгарії Ірину Бокову.

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Азуле отримала 30 із 58 голосів в останньому турі голосування, однак цього було достатньо для обрання.

"Ваш попередній досвід роботи в ролі державного міністра та на інших високопоставлених національних і міжнародних посадах дає вам досвід, компетенцію і глибину знань, які вам знадобляться на посаді керівника нашої Організації", – підкреслив голова Виконавчої Ради, посол Майкл Ворбс (Німеччина).

До слова, Азуле народилася в 1972 році в мароккансько-єврейській сім’ї, у період з лютого 2016 року по травень 2017 року працювала міністром культури Франції. Починала свою кар'єру в установах, що відповідають за підтримку громадського мовлення у Франції.

Щодо освіти, то вона її здобувала в Інституті політичних досліджень (Париж) і в Ланкастерському університеті в Британії. Крім того, новоспечена голова ЮНЕСКО закінчила Національну школу адміністрації у Франції. Під час навчання Азуле працювала у банківській сфері.

Додамо, що на посаду Генерального директора ЮНЕСКО претендували 9 кандидатів: Полад Бюльбюль-огли (Азербайджан), Цюнь Тан (Китай), Мушіра Хаттаб (Єгипет), Одрі Азуле (Франція), Хуан Альфонсо Фуентес Соріа (Гватемала), Салех аль-Хаснаві (Ірак), Віра ель-Хурі Лакьой (Ліван) , Хамад бен Абдельазіз аль-Кавари (Катар), Фам Шань Тяу (В'єтнам).

Теги: Новини політики ЮНЕСКО Франція
Джерело: 24 Канал
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