Обама підписав "глобальний акт Магнітського"

Президент США Барак Обама підписав закон про оборонну політику, який передбачає виділення понад 600 мільярдів доларів на потреби військових в 2017 році.

Законопроект також передбачає створення центру по боротьбі з зарубіжною пропагандою і дезінформацією, який увійде в структуру Держдепартаменту, а також поширює дію "закону Магнітського" на всі країни, повідомляє Інтерфакс.

Рішення про введення обмежувальних заходів буде приймати президент. Серед можливих санкцій – заборона на в'їзд в США і заморожування активів.

При розгляді законопроекту в конгресі обговорювалася пропозиція перейменувати його в "Глобальний акт про права людини", виключивши з назви ім'я Сергія Магнітського, так як закон не має відношення безпосередньо до Росії.

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