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Одеський припортовий завод тимчасово припиняє роботу

14:15, сьогодні 279 Читать новость на русском
Одеський припортовий завод
Одеський припортовий завод / Національне антикорупційне бюро

Одеський припортовий завод ухвалив рішення про тимчасову зупинку.

Про це повідомляється на сайті ОПЗу.

У повідомленні сказано, що рішення про тимчасове зупинення виробництв і цехів заводу пов’язане з високою ціною природного газу, що поставляється НАК "Нафтогаз України".

Зараз борг ОПЗу за газ перевищує мільярд гривень.

За даними прес-служби, триває пошук компаній, зацікавлених в оренді цілісного комплексу підприємства на тривалий період.

Крім того, багаторічний керівник ОПЗ Валерій Горбатко звільнився зі своєї посади.

Як відомо, підприємство випускає хімічну продукцію, а також займається перевалкою аміаку на морський транспорт.

Теги: Україна хімічна промисловість Одеса
Джерело: 24 Канал
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