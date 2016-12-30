Одеський припортовий завод тимчасово припиняє роботу

Одеський припортовий завод ухвалив рішення про тимчасову зупинку.

Про це повідомляється на сайті ОПЗу.

У повідомленні сказано, що рішення про тимчасове зупинення виробництв і цехів заводу пов’язане з високою ціною природного газу, що поставляється НАК "Нафтогаз України".

Зараз борг ОПЗу за газ перевищує мільярд гривень.

За даними прес-служби, триває пошук компаній, зацікавлених в оренді цілісного комплексу підприємства на тривалий період.

Крім того, багаторічний керівник ОПЗ Валерій Горбатко звільнився зі своєї посади.

Як відомо, підприємство випускає хімічну продукцію, а також займається перевалкою аміаку на морський транспорт.