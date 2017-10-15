Одружений на Україні президент: "95 квартал" дотепно привітав з "ювілеєм" Порошенка

У мережі з'явилося відео розкішної пародії на привітання з "ювілеєм" на адресу Президента України Петра Порошенка, яке зорганізувала його дружина Марина.

Відповідний номер показали гумористи з "95 кварталу", які і розмістили його на своєму Youtube-каналі.

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"Країні тебе Богом було послано у скрутну годину. Що там вікно? Ти у Європу двері відчинив для нас. Ти так керуй п'ять термінів Путіну на зло. З тобою пощастило Богу та країні", – пафосно у відео виголосила "дружина" президента, яку зіграла Олена Кравець.

До слова, українського лідера під 24-годинного марафону з "ювілеєм" вітали не лише Марина Порошенко, а й "прості люди", серед яких, зокрема, можна побачити сусіда, що є його особистим портретистом, електрика у його домі, водія президентського кортежу та вчителя праці у школі, де навчався очільник України.

Пародія на привітання Порошенку від "95 Кварталу"

"Петро, незважаючи на президентство, – звичайнісінька людина. Упродовж останніх трьох років, на жаль, він є одруженим на країні, і все, що він має робити з дружиною, він робить з країною",– додає наприкінці ролику перша леді України.

Оригінал привітання для Порошенка від Марини та родини

Нагадаємо, 26 вересня Президент України Петро Порошенко відсвяткував свій 52 день народження.