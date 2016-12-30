Одружитися за добу можна ще у 8 українських містах

Спрощена процедура реєстрації шлюбу тепер з’явиться у Вінниці, Дніпрі, Луцьку, Миколаєві, Кам'янець-Подільському, Рівному, Житомирі і Харкові.
Про це повідомляється у розпорядженні Кабміну №1068 від 28 грудня, оприлюдненому на сайті уряду.
Наразі проект "шлюб за добу" є у найбільш популярних туристичних містах Києві, Львові, Одесі, Херсоні, а також на територіях наближених до зони проведення антитерористичної операції – у містах Маріуполі та Сєвєродонецьку.
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