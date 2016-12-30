Одружитися за добу можна ще у 8 українських містах

"Шлюб за добу" розширили ще на 8 міст / УНН

Спрощена процедура реєстрації шлюбу тепер з’явиться у Вінниці, Дніпрі, Луцьку, Миколаєві, Кам'янець-Подільському, Рівному, Житомирі і Харкові.

Про це повідомляється у розпорядженні Кабміну №1068 від 28 грудня, оприлюдненому на сайті уряду. Наразі проект "шлюб за добу" є у найбільш популярних туристичних містах Києві, Львові, Одесі, Херсоні, а також на територіях наближених до зони проведення антитерористичної операції – у містах Маріуполі та Сєвєродонецьку. Читайте також: Одружитись за добу: як діятиме новий сервіс

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