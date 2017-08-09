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Окупанти публічно зізнались, що не можуть протистояти силами ЗСУ на Донбасі

10:03, сьогодні 223 Читать новость на русском
Українські військові на Донбасі
Українські військові на Донбасі / 24 Канал

Бойовики на Донбасі визнають суттєві переваги військових Збройних сил України та зізнаються, що не можуть їм протистояти.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив журналіст Юрій Бутусов. Журналіст опирається на статтю російського найманця Володимира Орлова – технічного директора підрозділу психологічної війни російських спецслужб телеканалу "ANNA-News".

В статті йдеться про те, що так звані "підрозділи Луганського і Донецького корпусу Народної міліції" часто не можуть нічого протиставити "противнику" (військовим ЗСУ, – "24").

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"Ніщо так не заряджає оптимізмом як читання зведень російських найманців про силу української армії, яку вони відчувають на собі. Мені особисто було приємно побачити як високо оцінює ворог волонтерські проекти кількох моїх друзів, які вражають мене своєю цілеспрямованістю і ефективністю в створенні автономних проектів підвищення боєздатності нашої армії", – ділиться враженнями Бутусов.

Згідно з повідомленням, бойовики спробували відтворити систему відеомоніторингу, яку побудували на підконтрольній Україні території, але їхні план не вдалося реалізувати.

Якість наших людей, воля, самодисципліна, самоорганізація громадянського суспільства - це наша головна перевага, яке російським спецслужбам і аналітикам не зрозуміти, вони ніяк не усвідомлюють, що російській армії дають по зубам не якісь "американські ПВК на гроші НАТО", а звичайні українські патріоти,
– зазначає Бутусов.

Також журналіст приводить кілька цитат із статті найманця. Для прикладу, він зізнається, що озброєння ЗСУ в рази перевищує військову силу бойовиків.

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"За своїм списком, наявності озброєння і військової техніки, ЗСУ практично в три рази перевершують сукупні можливості донецького і луганського корпусу народної міліції. І це не мої домисли, це офіційна статистика", – пише Орлов.

Теги: Новини України Війна на Донбасі АТО Тероризм
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