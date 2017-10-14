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Окупованим півостровом прокотилася нова хвиля обшуків та затримань

Крим.Реалії 18:54, сьогодні 72 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – у Бахчисараї 11 жовтня 6 затриманих звинуватили у тероризмі. Також затримали ще 9 людей, які прийшли до будинків, у яких проводили обшуки.

Також у випуску:

Президент Чехії порадив Україні "продати Крим".

ФСБ масовано заселяє Крим своїми військовими.

На окупованому півострові прокотилася нова хвиля обшуків та затримань.

Де й з ким тепер грає кримська футбольна команда.

Теги: Новини Криму Анексія Криму ФСБ Крим.Реалії Чехія
Джерело: 24 Канал
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