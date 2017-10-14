Окупованим півостровом прокотилася нова хвиля обшуків та затримань

У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – у Бахчисараї 11 жовтня 6 затриманих звинуватили у тероризмі. Також затримали ще 9 людей, які прийшли до будинків, у яких проводили обшуки.

Також у випуску: Президент Чехії порадив Україні "продати Крим". ФСБ масовано заселяє Крим своїми військовими. На окупованому півострові прокотилася нова хвиля обшуків та затримань. Де й з ким тепер грає кримська футбольна команда.

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