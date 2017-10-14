Окупованим півостровом прокотилася нова хвиля обшуків та затримань
Крим.Реалії 18:54, сьогодні 72 Читать новость на русском
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У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – у Бахчисараї 11 жовтня 6 затриманих звинуватили у тероризмі. Також затримали ще 9 людей, які прийшли до будинків, у яких проводили обшуки.
Також у випуску:
Президент Чехії порадив Україні "продати Крим".
ФСБ масовано заселяє Крим своїми військовими.
На окупованому півострові прокотилася нова хвиля обшуків та затримань.
Де й з ким тепер грає кримська футбольна команда.
Джерело: 24 Канал
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