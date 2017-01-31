Омелян озвучив категоричне вирішення конфлікту з Бальчуном

Міністр інфраструктури Володимир Омелян дав прогноз, як вирішиться конфлікт між ним та гендиректором "Укрзалізниці" Войцехом Бальчуном.

Про це Омелян сказав у вівторок на зустрічі з членами Європейської бізнес асоціації.

На його переконання, конфлікт між ним та Бальчуном завершиться приходом нового міністра, або нового глави "Укрзалізниці", пише "Інтерфакс-Україна".

Хтось буде новий – або міністр, або глава "Укрзалізниці,

– наголосив Омелян.

Він також пояснив, через що вирішив звільнити свого першого заступника Євгена Кравцова.

Читайте також: Конфлікт між Омеляном та "Укрзалізницею": коротко про головне

"Більше в команді я його не бачу", – сказав Володимир Омелян, додавши, що останньою краплею стало подання Кравцовим як главою наглядової ради "Укрзалізниці" позитивного звіту про діяльність компанії на засіданні Кабміну 25 січня.

Нагадаємо, 25 січня під час засідання Кабміну розгорівся неабиякий конфлікт між міністром інфраструктури Володимиром Омеляном та гендиректором "Укрзалізниці" Войцехом Бальчуном, на захист якого став прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

До слова, міністр інфраструктури Володимир Омелян 31 січня буде гостем програми "Лівий берег з Сонею Кошкіною". Початок о 22:00.