Онищенко прокоментував затримання Насірова

Народний депутат України Олександр Онищенко прокоментував інформацію про затримання детективами Національного антикорупційного бюро глави Державної фіскальної служби України Романа Насирова

"Це найбільший провал, який здійснювало і зробить НАБУ. Слідство нічого не доведе. Тому що в моїх відносинах з Насиров грошей не було. У той же час затримати і заарештувати фігуру такого рівня – удар по НАБУ і влади в цілому", – заявив Онищенко в ефірі Еспресо.

За його словами, "ця дискредитація однієї людини може закінчитися дискредитацією всієї антикорупційної системи".

Нагадаємо, раніше в НАБУ повідомили про затримання Насирова по "справі Онищенко", проте адвокати стверджують, що затримання все-таки не відбулося через заборону лікарів "Феофанії", де перебуває голова ДФС.