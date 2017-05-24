Онук Сталіна помер у Росії

Уночі проти 24 травня пішов із життя Театральний режисер Олександр Бурдонський – онук диктатора та вождя СРСР Йосипа Сталіна.

Про це повідомляє інформаційна агенція "Інтерфакс" з посиланням на пресс-лужбу Центрального академічного театру Російської армії, де працював митець.

Зазначається також, що Бурдонський тривалий час перебував у госпіталі через проблеми з серцем.

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Зауважимо, що режисер є народним артистом Росії та на його рахунку понад 20 вистав у театрі Росармії.

Він був сином радянського військового діяча Василя Сталіна, який провів бурхливе життя та якого дуже любив батько Йосип.

Додамо, що у минулому році Бурдонський відсвяткував 75-річчя.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2016 року пішов із життя ще один онук диктатора Сталіна – Євген Джугашвілі. За інформацією російських ЗМІ, чоловік помер прямо на вулиці.