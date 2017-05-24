Онук Сталіна помер у Росії

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Уночі проти 24 травня пішов із життя Театральний режисер Олександр Бурдонський – онук диктатора та вождя СРСР Йосипа Сталіна.
Про це повідомляє інформаційна агенція "Інтерфакс" з посиланням на пресс-лужбу Центрального академічного театру Російської армії, де працював митець.
Зазначається також, що Бурдонський тривалий час перебував у госпіталі через проблеми з серцем.
Читайте також: З'явились унікальні кадри поховання Сталіна
Зауважимо, що режисер є народним артистом Росії та на його рахунку понад 20 вистав у театрі Росармії.
Він був сином радянського військового діяча Василя Сталіна, який провів бурхливе життя та якого дуже любив батько Йосип.
Додамо, що у минулому році Бурдонський відсвяткував 75-річчя.
Нагадаємо, наприкінці грудня 2016 року пішов із життя ще один онук диктатора Сталіна – Євген Джугашвілі. За інформацією російських ЗМІ, чоловік помер прямо на вулиці.