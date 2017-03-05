ООН заявила про подвоєння жертв на Донбасі у порівнянні з кінцем 2016 року

У перші два місяці 2017 року кількість загиблих і поранених мирних жителів в результаті конфлікту на Донбасі подвоїлася в порівнянні з листопадом – груднем 2016 року.

Про це йдеться в доповіді Управління з координації гуманітарних питань ООН (УКГВ).

З початку року, УВКПЛ (Управління верховного комісара ООН з прав людини) підтвердило 111 жертв серед цивільного населення (20 смертей і 91 поранений), в порівнянні з 51 в листопаді-грудні 2016 року,

– йдеться в повідомленні.

Відзначається, що більшість мирних жителів постраждали в результаті обстрілів з танків, артилерії або систем залпового вогню. Крім того, в доповіді йдеться, що в результаті обстрілів часто пошкоджуються будинки, життєво важливі об'єкти інфраструктури, школи, медичні установи.

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Також у звіті йдеться, що загалом з 2014 року через конфлікт на Донбасі загинули приблизно 2 тисячі мирних жителів, ще 6-7 тисяч були поранені. При цьому в УВКПЛ підкреслили, що реальне число жертв може виявитися вище.