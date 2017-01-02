Оприлюднено фото підозрюваного в подвійному вбивстві на Одещині

Поліція Одеської області показала фото підозрюваного у подвійному вбивстві.
За інформацією правоохоронців, злочин стався в новорічну ніч в селі Прилиманське Овідіопольського району.
"Відомо, що підозрюваний – без постійного місця проживання і роду занять. Останній раз камери відеоспостереження зафіксували його разом із загиблою жінкою незадовго до її вбивства", – сказано в повідомленні.
Поліція закликала громадян повідомити будь-які відомості про перебування злочинця.
Нагадаємо, в Овідіопольському районі поліція знайшла два тіла із ознаками насильницької смерті.
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