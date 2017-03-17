Опубліковані документи Януковича про оренду будинку в Ростові, – ЗМІ

Екс-президент Віктор Янукович, який втік до Росії, платить за оренду будинку в Ростов-на-Дону готівкою.

Про це повідомляє видання "УП", яке отримало у розпорядження договір між Януковичем і орендодавцем та відповідну інформацію з реєстру російської нерухомості.

За чутками адвокатів екс-легітимного, Віктор Янукович живе в Ростові-на-Дону. Згідно документів, оренда триповерхового будинку становить 100 тисяч рублів на місяць, а це – близько 1730 доларів або близько 45 тисяч гривень.

Тож, якщо колишній президент України орендує цей будинок з 2014 року, то станом на сьогодні Янукович повинен був заплатити за оренду маєтку менше 3 мільйонів рублів (близько 52 тисяч доларів).

Згідно з реєстром, площа житла становить майже 500 квадратних метрів. Кадастрова вартість станом на 18 серпня 2012 року становила 22 мільйони рублів.

За російським законодавством, в разі укладення договору оренди приміщення, у реєстрі ставиться відповідна примітка про обмеження. У реєстрі така примітка датована 31 січня 2017 року згідно з договором,

– зазначає видання.

З документів стало відомо, що орендує житло президент-втікач у росіянина Сергія Гончарова, який є гендиректором ТОВ "Землестрой", яке спеціалізується на будівництві житлових і нежитлових будівель.

Нагадаємо, у січні 2016 року журналісти розшукали маєток Віктора Януковича у закритому котеджному містечку в Ростові-на-Дону.