Осквернений в Україні пам’ятник загиблим полякам відновлять

Пам’ятник полякам у Гуті Пеняцькій, що на Львівщині, відбудують.

Про це повідомляє Польське радіо. У відновленні пам’ятника поляків запевнили українці. Зокрема, таке пообіцяли товариству Гута Пеняцька у місті Вхсова Любуського воєводства. Нагадаємо, на Львівщині невідомі пошкодили пам’ятник вбитим полякам, які загинули від рук гітлерівських військ у 1944 році у селі Гута Пеняцька Бродівського району на Львівщині. Згодом посол Польщі в Україні Ян Пєкло заявив, що Польща збирається надіслати ноту протесту Міністерству закордонних справ України.

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