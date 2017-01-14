Останки поета Олександра Олеся перепоховають в Україні

Влада Чехії дала дозвіл на передачу Україні ексгумованих останків поета і письменника Олександра Олеся
Про це президент України Петро Порошенко повідомив у Twitter.
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Нагадаємо, 3 січня у Чехії спалахнув скандал щодо могили українського письменника Олександра Олеся, тіло якого вирішили примусово ексгумувати.
У зв'язку з цим Президент України Петро Порошенко доручив МЗС України терміново втрутитися в ситуацію. Відтак, після втручання українських дипломатів останки Олександра Олеся та його дружини було переміщено до депозитарію кладовища.
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