Освітня платформа Prometheus тепер доступна і на смартфонах

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Відома українська платформа Prometheus випустила додатки для операційних систем iOS і Android.
Про це розповів співзасновник Prometheus Іван Примаченко, передає НВ.
За його словами, бета-версія додатка для пристроїв Android з’явилась кілька тижнів тому, однак програму потрібно було протестувати. А 9 серпня з’явилась версія додатку і для iOS.
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В додатку можна використовувати усі можливості платформи: підписуватись на курси, проходити тестові завдання, спілкуватись на форумах та переглядати різні матеріали.
Розробники додатків зауважили, що вони лише були запущені, томутам точно є помилки та баги. Тож усіх, хто помітили якісь збої в роботі програм, просять повідомляти про це.