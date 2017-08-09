Освітня платформа Prometheus тепер доступна і на смартфонах

Відома українська платформа Prometheus випустила додатки для операційних систем iOS і Android.

Про це розповів співзасновник Prometheus Іван Примаченко, передає НВ.

За його словами, бета-версія додатка для пристроїв Android з’явилась кілька тижнів тому, однак програму потрібно було протестувати. А 9 серпня з’явилась версія додатку і для iOS.

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В додатку можна використовувати усі можливості платформи: підписуватись на курси, проходити тестові завдання, спілкуватись на форумах та переглядати різні матеріали.

Розробники додатків зауважили, що вони лише були запущені, томутам точно є помилки та баги. Тож усіх, хто помітили якісь збої в роботі програм, просять повідомляти про це.