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Освітня платформа Prometheus тепер доступна і на смартфонах

19:28, сьогодні 247 Читать новость на русском
Prometheus випустили додатки на смартфон
Prometheus випустили додатки на смартфон / Фото із соцмереж

Відома українська платформа Prometheus випустила додатки для операційних систем iOS і Android.

Про це розповів співзасновник Prometheus Іван Примаченко, передає НВ.

За його словами, бета-версія додатка для пристроїв Android з’явилась кілька тижнів тому, однак програму потрібно було протестувати. А 9 серпня з’явилась версія додатку і для iOS.

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В додатку можна використовувати усі можливості платформи: підписуватись на курси, проходити тестові завдання, спілкуватись на форумах та переглядати різні матеріали.

Розробники додатків зауважили, що вони лише були запущені, томутам точно є помилки та баги. Тож усіх, хто помітили якісь збої в роботі програм, просять повідомляти про це.

Теги: LifeStyle
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