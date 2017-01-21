Парламент Туреччини розширив повноваження Ердогана

Турецький парламент схвалив поправки до Конституції, які розширюють повноваження президента.

Засідання затягнулось майже до ранку. Ухвалені зміни передбачають, що Туреччина стане президентською республікою. Реджеп Таїп Ердоган буде верховним головнокомандувачем і призначатиме військових на відповідальні пости в армії.

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Крім того, президент матиме право формувати уряд, а посада прем'єра буде скасована. Глава держави також зможе у будь-який момент розпускати парламент. А його склад буде розширено з нинішніх 550 до 600 депутатів.

Прихильники зміни Конституції вважають, що це спростить систему правління країною і врятує від спроб перевороту. Водночас опозиція виступає проти. Ухвалені поправки наступного тижня мають передати на затвердження президенту Ердогану. А потім їх винесуть на референдум. Голосування, ймовірно, відбудеться на початку квітня.