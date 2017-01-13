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Патріотизм – це готовність чесно висловлювати свої погляди, – Пінчук

21:37, сьогодні 62 Читать новость на русском
Віктор Пінчук
Віктор Пінчук / Getty images

Український бізнесмен і філантроп Віктор Пінчук заявив, що не боїться пропонувати ідеї, якщо вважає, що вони корисні для країни.

Про це Пінчук написав у своїй статті "Без назви", опублікованій виданням "Українська правда".

Пінчук відзначив, що його нова стаття стала відповіддю на дискусію навколо його авторської колонки в американському виданні Wall Street Journal.

Патріотизм – це готовність чесно висловлювати свої погляди. Відкрито говорити правду, нехай і непопулярну. Може навіть помиляючись, адже правда – не завжди істина. Але не боятися пропонувати ідеї, якщо вважаєш, що вони корисні для країни,
– написав бізнесмен.

Віктор Пінчук вважає, що зараз важливо, щоб всі українці думали і пропонували, як просувати країну до світу без шкоди для національних інтересів, а також до успіху. Зокрема, у своїй статті бізнесмен висловив необхідність визнання ускладнилася міжнародною ситуацією для України у зв'язку зі зміною еліт на Заході, а також закликав бути готовими до зміни міжнародної групи партнерів, які до цього моменту допомагали Україні вистояти.

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Також Віктор Пінчук запропонував розглянути варіант тимчасової відмови від членства в ЄС як від заявленої цілі на найближче майбутнє, щоб не послаблювати позиції друзів України в Європейському Союзі і не створювати всередині ЄС чергову лінію розколу, але при цьому, за всебічної підтримки Заходу, продовжувати розвивати Україну згідно з європейськими стандартами.

Я не чекав, що з моєю статтею всі будуть погоджуватися. Було важливо, щоб активні члени громадянського суспільства почали обговорювати те, про що вона. Чим масштабніший мозковий штурм, тим більше шанс на народження проривних ідей.

Пінчук заявив, що вважає важливим те, що в підсумку про наш час напишуть через 20-30 років в українських підручниках новітньої історії (у тому числі – хто зрадив, хто капітулював, хто схибив тощо).

"Абсолютно важливо, як буде виглядати наша країна в підручнику з географії, і що там буде написано про чисельність населення – воно збільшилося чи зменшилося. І якщо зменшилося – ТО З ЯКОЇ ПРИЧИНИ?" – зазначив бізнесмен.

Пінчук зазначив, що мріє про вільну, європейську, мирну та успішну Україну, з Кримом і Донбасом в складі, як і більшість, хто критикував його попередню статтю.

Здійснити мрію без адекватності – не можна. І ще. Порівняно з цієї нашою спільною мрією відмінності в наших поглядах зникаюче малі. А зрадою буде – не мати абсолютним пріоритетом досягнення цієї мрії,
– підсумував Пінчук.

Теги: Україна Політика Віктор Пінчук
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