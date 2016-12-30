Перемир'я у Сирії не протрималося і дня

У Сирії зафіксували перші порушення перемир'я з обох боків.

Про це інформує Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, повідомляє ВВС.

Повстанці і урядові війська звинуватили один одного в порушеннях перемир'я в провінціях Хама і Ідліб, а також близько Дамаску.

При цьому, за словами директора центру Рамі Абдель Рахмана, перемир'я намагаються зірвати з обох боків.

Як відомо, перемир'я набуло чинності опівночі. Експерти відзначають, що поки в цілому сторони дотримуються досягнутих угод.

Нагадаємо, 29 грудня російський президент Володимир Путін погодився скоротити військову присутність у Сирії.