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Пересідаємо на два колеса: як обрати собі велосипед

15:22, сьогодні 165 Читать новость на русском

Разом із теплом приходить активний відпочинок. У місті чи за його межами можна значно веселіше провести час, якщо у вас є велосипед. Якщо ж двоколісного у вас поки що немає – ось інструкція, які бувають велосипеди і як правильно їх обирати.

Для початку важливо розуміти, що для якісного користування велосипедом важливо насамперед правильно обрати його за розміром. Окрім цього, потрібно визначити, як і де ви будете на ньому кататися.

Якщо досвіду катання на велосипеді у вас мало, а то й зовсім немає, найімовірніше, вам краще обрати двоколісного з однією передачею. Так ви зможете виключити труднощі при їх перемиканні, зосередивши свою увагу безпосередньо на їзді. До того ж, такі велосипеди практично не вимагають якогось особливого переналаштування чи обслуговування.

via GIPHY

Гірські велосипеди призначені насамперед для їзди на пересіченій місцевості та в горах. Посилена конструкція, передні й задні амортизатори, широкі шини дозволяють долати різні перешкоди на нерівних шляхах.

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Окремо можна відзначити BMX – велосипеди для гонок та виконання трюків. За розміром ці двоколісні дуже компактні, практично дитячих розмірів.

Шосейні велосипеди сконструйовані для швидкої їзди по хороших асфальтованих дорогах. Вони відрізняються особливою конструкцією керма – так званими "баранячими" рогами. У таких велосипедів поліпшена аеродинаміка. Втім, такі двоколісні призначені не для пересічної місцевості.

Призначення міського велосипеда – комфортне неспішне катання по асфальтованих вулицях. Володіє високою посадкою, що дозволяє розвантажити руки і сидіти прямо без відчуття напруги. Широке сідло також сприяє розслабленню. Різновидів такого двоколісного є чимало: від моделей з колясками для дітей до таких, що мають пристосування для їзди по сходах.

Найважливіше при виборі велосипеда – розмір рами. Його вираховують від каретки до підсідельної труби. Вибирати потрібно відповідно до власного зросту. Не менш важливими у велосипеді є й гальма. Дискові дорожчі, ніж V-подібні, тож велосипед із такими гальмами вам також обійдеться у більшу суму.

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Теги: LifeStyle Здорове життя Поради відпочинок
Джерело: 24 Канал
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