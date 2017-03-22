Перестрілка спалахнула біля парламенту Британії: є поранені

У середу, 22 березня, біля парламенту Великобританії на Вестмінтерському мості відбулася перестрілка.
Про це повідомляє Reuters.
Видання зазначає, що внаслідок перестрілки поранено "щонайменше дюжину людей".
Водночас ВВС сповістило про постріли в районі будівлі парламенту і Вестмінстерського палацу. Свідки також заявили про чоловіка з ножем на території палацу.
Представник парламенту повідомив, що наразі вхід до будівлі парламенту перекритий. За його словами, постраждали двоє людей.
Читайте також: Масову перестрілку зчинили в підпільному казино Одеси