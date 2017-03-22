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Перестрілка спалахнула біля парламенту Британії: є поранені

17:11, сьогодні 846 Читать новость на русском
До британського парламенту прибула поліція
До британського парламенту прибула поліція / Independent.ie

У середу, 22 березня, біля парламенту Великобританії на Вестмінтерському мості відбулася перестрілка.

Про це повідомляє Reuters.

Видання зазначає, що внаслідок перестрілки поранено "щонайменше дюжину людей".

Водночас ВВС сповістило про постріли в районі будівлі парламенту і Вестмінстерського палацу. Свідки також заявили про чоловіка з ножем на території палацу.

Представник парламенту повідомив, що наразі вхід до будівлі парламенту перекритий. За його словами, постраждали двоє людей.

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Теги: Великобританія Лондон Кримінал Поліція
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