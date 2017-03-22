Перестрілка спалахнула біля парламенту Британії: є поранені

У середу, 22 березня, біля парламенту Великобританії на Вестмінтерському мості відбулася перестрілка.

Про це повідомляє Reuters.

Видання зазначає, що внаслідок перестрілки поранено "щонайменше дюжину людей".

LATEST: At least a dozen injured people on Westminster Bridge near UK parliament: Reuters photographer — Reuters Top News (@Reuters) 22 марта 2017 г.

Водночас ВВС сповістило про постріли в районі будівлі парламенту і Вестмінстерського палацу. Свідки також заявили про чоловіка з ножем на території палацу.

We were called at approx 2:40pm to reports of an incident at #Westminster Bridge. Being treated as a firearms incident - police on scene — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 22 марта 2017 г.

Представник парламенту повідомив, що наразі вхід до будівлі парламенту перекритий. За його словами, постраждали двоє людей.

Helicopter landing on Parliament Square with emergency services. pic.twitter.com/g3LqOwp6bR — Jim Waterson (@jimwaterson) 22 марта 2017 г.

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