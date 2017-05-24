Під час ЗНО на Донеччині помер директор школи: поліція оприлюднила моторошне фото

У перший день проведення в Україні Зовнішнього незалежного оцінювання в одній із шкіл Краматорська прямо під час його проведення помер директор.

Цю інформацію підтвердили в поліції Донеччини.

Правоохоронці кажуть, що вже з'ясовують обставини смерті директора 31-ї школи у Краматорську прямо під час проведення ЗНО у місцевій школі №10.

Приблизно о 13:30 чоловікові стало зле, він впав на підлогу і втратив свідомість. На місце негайно викликали швидку, проте медики, які прибули, змогли лише констатувати смерть.

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У поліції Донеччини оприлюднили фото, на якому видно тіло чоловіка просто у шкільному класі між рядами парт.

Нагадаємо, сьогодні в Україні стартувало ЗНО. Першим іспитом, який здавали абітурієнти була українська мова та література.