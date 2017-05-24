Під керівництвом Бориса Філатова в Дніпрі створена корупційна республіка, – депутати

Депутат Ради Віталій Купрій написав звернення в НАБУ про розкрадання майна та зловживанні владою чиновниками в Дніпрі.

Про це він заявив сьогодні на прес-брифінгу в Києві, де також були присутні депутати міської ради Дніпра Катерина Збарська і Дмитро Хозін, повідомляють Українські новини.

Народний депутат Віталій Купрій підкреслив, що він "отримав багато приводів для звернення в правоохоронні органи із заявами про розкрадання державного та комунального майна, про зловживання владою чиновниками в Дніпрі".

"Я написав звернення на ім'я директора НАБУ Ситника з вимогою проаналізувати і почати кримінальне розслідування, зупинити корупційні дії та притягнути винних до відповідальності. Зустрівся з першим заступником директора НАБУ Гізо Углавой, який заслухав питання розгляду мого депутатського звернення на нараді. Вони попросили дати додаткову інформацію для подальшого розслідування, щоб злочинці не змогли уникнути покарання", – сказав нардеп.

За словами депутата Дніпровського міськради Катерини Збарской, багаторазове збільшення міського бюджету призвело Дніпро до зростання корупції та виникнення самої цієї ОЗГ, що складається з чиновників, бізнесменів і депутатів.

Якщо центральні органи влади та правоохоронні органи не будуть займатися контролем і профілактикою подібних прецедентів, це призведе до повної безкарності у місцевих князьків і фактичного створення на карті країни окремих корупційних республік. У Дніпрі за останній рік така республіка вже практично створена,

– заявила вона на брифінгу.

"Сьогодні ми пильно відстежуємо діяльність як самого мера Філатова, так і всієї його команди, що складається багато в чому колишніх регіоналів, зрадників батьківщини і кримінальників, що основною своєю метою бачать лише вигоду. Наприклад, Валерій Чорнобук – радник Бориса Філатова, який до недавно був головою апеляційного суду Криму, присягав на вірність Російській Федерації. Або, наприклад, заступник мера з ЖКГ Михайло Лисенко, судимий і який відсидів за розбійний напад, колишній депутат Криму від Партії Регіонів", – повідомила Збарська.

За її словами, одним з найбільш яскравих прикладів дніпровської корупції, є реконструкція Нового мосту через Дніпро.

За оцінками експертів, реконструкція, за проектом становила 96 мільйонів гривень. З подачі Бориса Філатова тендер виграла фірма, яка подала найбільшу цифру – 178 мільйонів (практично у 2 рази більше). При цьому київська фірма, яка безпосередньо спеціалізується на ремонті мостів і яка зробила пропозицію на 30 мільйонів менше, з формальних причин виключена з тендеру. Це все справа рук команди Філатова і особисто самого Філатова,

– заявила депутат міськради.

Крім того, зазначила вона, сьогодні активно готується громадська думка, що вже цих 178 мільйонів недостатньо, і необхідно збільшити витрати.

"Людей поступово готують до того, що дерибан не закінчений, дерибан буде продовжений", – резюмувала Збарська.

"У всіх ЗМІ України пролунав корупційний скандал з фірмами батька секретаря міськради В'ячеслава Мішалова, які тільки за 2016 рік освоїли понад півмільярда гривень з бюджету міста. Питання про відставку Мішалова було винесено на сесію міськради, але позиція більшості в міській раді, орієнтованого на Бориса Філатова, була така, що вони не прийняли участь у голосуванні або голосували проти відставки корупціонерів, і, таким чином, показали повну підтримку корупційних дій", – зазначив Дмитро Хозін.

Депутати міськради Дніпра зазначили, що на місцевому рівні знаходиться дуже мало важелів впливу на ситуацію, тому вони винесли дані питання на загальноукраїнський рівень. За словами учасників прес-конференції, напередодні вони провели конструктивну бесіду з співробітниками НАБУ і передали їм матеріали, які зацікавили правоохоронців.

Робота з представниками НАБУ, за твердженням представників ініціативної групи, продовжиться і надалі.