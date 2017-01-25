Під Києвом сплюндрували українсько-польський меморіал: опублікували фото

У Биківні, що під Києвом, сплюндровали український та польський меморіали жертвам НКВД.
Про це повідомив голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.
Вандали, які швидше за все зробили це у ночі, залишили сліди схожі на ті, що в Гуті Пеняцькій,
– додав він.
Нагадаємо, 10 січня в селі Гута Пеняцька пошкодили пам’ятний знак жертвам трагічних подій 1944 року. Тоді, за різними даними, нацисти вбили від 500 до 800 поляків, мирного населення.
Пам’ятник офіційно відкрили у 2009 році президенти України і Польщі.
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