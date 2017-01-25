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Під Києвом сплюндрували українсько-польський меморіал: опублікували фото

15:31, сьогодні 98 Читать новость на русском
Сплюндрований меморіал
Сплюндрований меморіал / Фото з соцмереж

У Биківні, що під Києвом, сплюндровали український та польський меморіали жертвам НКВД.

Про це повідомив голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.

Вандали, які швидше за все зробили це у ночі, залишили сліди схожі на ті, що в Гуті Пеняцькій,
– додав він.

Нагадаємо, 10 січня в селі Гута Пеняцька пошкодили пам’ятний знак жертвам трагічних подій 1944 року. Тоді, за різними даними, нацисти вбили від 500 до 800 поляків, мирного населення.

Пам’ятник офіційно відкрили у 2009 році президенти України і Польщі.

Теги: Україна Історія Кримінал
Джерело: 24 Канал
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