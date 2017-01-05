Під обстрілами бойовиків постраждав боєць АТО

Минулої доби російсько-окупаційні війська продовжували обстрілювати позиції українських військових на всіх напрямках. Загалом за добу терористи здійснили 52 обстріли.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

На маріупольському – з мінометів різних калібрів вони неодноразово обстрілювали Водяне, Лебединське і Широкине. Із гранатометів та стрілецької зброї – Гнутове, Широкине, Талаківку, Павлопіль. По Широкиному неодноразово вогонь вела БМП окупантів,

– мовиться у повідомленні.

На луганському напрямку по Новозванівці та Богуславському стріляли зі 120 міліметрових мінометів, а по Новоолександрівці та Станиці Луганській – із гранатометів.

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На донецькому напрямку зі 152 міліметрової артилерії російсько-окупаційні війська вели вогонь по позиціях сил АТО в районі Троїцького. Зі 120 та 82 міліметрових мінометів противник вів вогонь по Троїцькому, а також по Зайцевому і Луганському. З гранатометів та стрілецької зброї неодноразово обстрілювали Луганське, Авдіївку та Круту Балку.

Одного українського військовослужбовця поранено.