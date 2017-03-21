Підсумковий випуск новин 19:00: Справа Умерова. Погроза Ердогана

У підсумковому випуску новин 21 березня станом на 19:00 – прокуратура окупованого Криму завершила розслідування у справі заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган перегляне політичні відносини з Євросоюзом.

Також у випуску: До Дніпра гелікоптером доправили 7 поранених військових із Маріуполя. На Чернігівщині пенсіонер використав звичайні обрізки деревини замість автопального. Із системи безпеки шахти "Степова" на Львівщині зникли усі дані за проміжок часу, коли стався вибух. ООН запровадила спеціальні гранти для українських вимушених переселенців. Проєвропейський кандидат Еммануель Макрон здобув перемогу на перших передвиборчих теледебатах у Франції.

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