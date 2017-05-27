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Підсумковий випуск новин за 19:00: Шанс для "Укрзалізниці". Ще один нев'їздний в Україну гурт

Випуск новин 19:56, сьогодні 136 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин 26 травня станом на 19:00 – чи має "Укрзалізниця" шанс стати кращою?

Також у випуску:

На українських дорогах збільшується кількість електрокарів.

А тим, хто готується до подорожі за кордон, слід пильно читати закони країни, яку плануєте відвідати.

Російський гурт "Іванушки Інрернешнл" не впустили в Україну через концерти в Ялті.

Теги: Випуск новин Укрзалізниця Бориспіль АТО
Джерело: 24 Канал
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