Підсумковий випуск новин за 19:00: Жахлива трагедія в Африці. Повернення Саакашвілі
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У підсумковому випуску новин за 14 серпня станом на 19:00 – жахлива трагедія в африканській країні Сьєрра-Леоне: там жертвами зсувів ґрунту і повені стали щонайменше 310 людей. Повернутись в Україну готується колишній очільник Одеської обладмінстрації Міхаїл Саакашвілі, якого позбавили українського громадянства.
Також у випуску:
В Харкові зафіксували ще один випадок ботулізму.
На фронті поранення отримали двоє українських військових.
Відомий лікар Борис Тодуров приїхав в Авдіївку.
Більшість кримських татар, яких сьогодні затримали у Сімферополі, відпустили.
Трьох людей розстріляли у США.
Джерело: 24 Канал
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