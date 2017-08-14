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Підсумковий випуск новин за 19:00: Жахлива трагедія в Африці. Повернення Саакашвілі

Випуск новин 20:01, сьогодні 61 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин за 14 серпня станом на 19:00 – жахлива трагедія в африканській країні Сьєрра-Леоне: там жертвами зсувів ґрунту і повені стали щонайменше 310 людей. Повернутись в Україну готується колишній очільник Одеської обладмінстрації Міхаїл Саакашвілі, якого позбавили українського громадянства.

Також у випуску:

В Харкові зафіксували ще один випадок ботулізму.

На фронті поранення отримали двоє українських військових.

Відомий лікар Борис Тодуров приїхав в Авдіївку.

Більшість кримських татар, яких сьогодні затримали у Сімферополі, відпустили.

Трьох людей розстріляли у США.

Теги: Жертви Випуск новин Міхеїл Саакашвілі Африка Стихійні лиха Саакашвілі втратив українське громадянство
Джерело: 24 Канал
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