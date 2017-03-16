Підсумковий випуск новин за 21:00: Голосування депутатів у Раді. Санкції проти російських банків

У підсумковому випуску новин 16 березня станом на 21:00 – засідання у Верховній Раді виявилося неспокійним. Як і самі події під стінами парламенту. НБУ пропонує заборонити банкам в Україні з російським капіталом виводити гроші за межі країни.

Також у випуску: Роман Насіров виходить із СІЗО. За головного фіскала країни внесли 100 мільйонів гривень застави. На Львівщині на власному подвір’ї місцеві мешканці виявили нафтові родовища. У Запоріжжі через вибух на заводі загинуло 4 людини. Єлизавета ІІ підписала закон. Який дав старт Brexit. В ЄС вітають перемогу Рютте над Вілдерсом у Нідерландах.

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