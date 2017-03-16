Підсумковий випуск новин за 21:00: Голосування депутатів у Раді. Санкції проти російських банків
Випуск новин 22:21, сьогодні 156 Читать новость на русском
У підсумковому випуску новин 16 березня станом на 21:00 – засідання у Верховній Раді виявилося неспокійним. Як і самі події під стінами парламенту. НБУ пропонує заборонити банкам в Україні з російським капіталом виводити гроші за межі країни.
Також у випуску:
Роман Насіров виходить із СІЗО. За головного фіскала країни внесли 100 мільйонів гривень застави.
На Львівщині на власному подвір’ї місцеві мешканці виявили нафтові родовища.
У Запоріжжі через вибух на заводі загинуло 4 людини.
Єлизавета ІІ підписала закон. Який дав старт Brexit.
В ЄС вітають перемогу Рютте над Вілдерсом у Нідерландах.
Джерело: 24 Канал
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