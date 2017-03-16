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БЛОКАДА ВОЛОДИМИР ПАРАСЮК ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ
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БЛОКАДА ВОЛОДИМИР ПАРАСЮК ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

Підсумковий випуск новин за 21:00: Голосування депутатів у Раді. Санкції проти російських банків

Випуск новин 22:21, сьогодні 156 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин 16 березня станом на 21:00 – засідання у Верховній Раді виявилося неспокійним. Як і самі події під стінами парламенту. НБУ пропонує заборонити банкам в Україні з російським капіталом виводити гроші за межі країни.

Також у випуску:

Роман Насіров виходить із СІЗО. За головного фіскала країни внесли 100 мільйонів гривень застави.

На Львівщині на власному подвір’ї місцеві мешканці виявили нафтові родовища.

У Запоріжжі через вибух на заводі загинуло 4 людини.

Єлизавета ІІ підписала закон. Який дав старт Brexit.

В ЄС вітають перемогу Рютте над Вілдерсом у Нідерландах.

Теги: Випуск новин Роман Насіров НБУ Верховна Рада
Джерело: 24 Канал
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