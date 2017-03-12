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БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ
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БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

Підсумковий випуск новин за 21:00: Українці в полоні бойовиків. Чергова судова епопея

Випуск новин 22:38, 11 березня 222 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин 11 березня станом на 21:00 – двох українських військових розвідників, які раніше зникли безвісти, бойовики тримають у полоні і звинувачують у вбивстві одного зі своїх командирів.

Також у випуску:

Печерський суд так і не визначився з мірою запобіжного заходу для колишнього генконсулу Грузії в Україні Теймураза Нішніанідзе.

У Вугледарі від вибуху загинула дитина.

Бойовики гатять по Авдіївці із важкої зброї.

Євросоюз не планує посилювати санкції проти Росії.

Теги: Євросоюз Війна на Донбасі Авдіївка Випуск новин Жертви Судді Санкції
Джерело: 24 Канал
Новини за 11 березня
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