Підсумковий випуск новин за 21:00: Українці в полоні бойовиків. Чергова судова епопея

У підсумковому випуску новин 11 березня станом на 21:00 – двох українських військових розвідників, які раніше зникли безвісти, бойовики тримають у полоні і звинувачують у вбивстві одного зі своїх командирів.

Також у випуску: Печерський суд так і не визначився з мірою запобіжного заходу для колишнього генконсулу Грузії в Україні Теймураза Нішніанідзе. У Вугледарі від вибуху загинула дитина. Бойовики гатять по Авдіївці із важкої зброї. Євросоюз не планує посилювати санкції проти Росії.

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