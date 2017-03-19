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Після Brexit жодна країна не вийде з Євросоюзу, – голова Єврокомісії

11:40, сьогодні 151 Читать новость на русском
Brexit
Brexit / computerweekly.com

Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер упевнений, що після Великобританії жодна інша країна не вийде зі складу Європейського союзу.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню Bild am Sonntag, передає Reuters.

Юнкер зазначив, що приклад Великобританії дасть усім зрозуміти, що зі складу блоку виходити не варто.

Навпаки, інші держави-члени будуть закохуватися один в одного знову і відновлювати свої обіцянки з Європейським союзом,
– гадає голова Єврокомісії.

А вже за тиждень 27 лідерів країн-ЄС оголосять план "Європа – наше спільне майбутнє". Так відзначать 60 років існування Євросоюзу.

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Нагадаємо, Єлизавета II підписала закон, який офіційно дає прем'єр-міністру Британії Терезі Мей право почати переговори щодо виходу країни з ЄС.

Британська прем'єрка Тереза Мей також заявляла, що почне реалізацію Brexit до кінця березня. Серед першочергових дій Лондон вимагатиме від Євросоюзу повернути 11 мільярдів доларів, які зараз зберігаються у Європейському інвестиційному банку.

Теги: Політика Євросоюз Brexit Великобританія
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