Після теракту в Лондоні до лікарень потрапили майже півсотні людей

В результаті терактів на Лондонському мосту зросла кількість госпіталізованих осіб. Так, станом на ранок 4 червня відомо, що до лікарень потрапили до 48 осіб.

Про це повідомляє прес-служба медичної служби Лондона.

"Ми доставили 48 пацієнтів у п'ять лікарень по всьому Лондону після інциденту на Лондонському мосту", – мовиться в повідомленні.

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Водночас там додали, що кільком пацієнтам, які отримали легкі поранення, була надана допомога на місці події.

"Поліція підтвердила, що, на жаль, шість осіб загинуло на місці події", – зазначили в медичній службі Лондона.

Нагадаємо, в ніч на 4 червня на Лондонському мосту мікроавтобус скоїв наїзд на перехожих, водночас неподалік сталась різанина і ще один інцидент.



У поліції Британії заявили, що інциденти на Лондонському мосту і ринку Боро-маркет кваліфіковані як терористичні акти.



Згодом стало відомо, що в Лондоні внаслідок теракту загинуло 6 людей. Ще понад 30 постраждалих людей перебувають у лікарнях. Поліції вдалося застрелити 3 ймовірних нападників.