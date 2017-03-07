Питання України є фундаментально важливим для США, – Клімкін

Міністр закордонних справ Павло Клімкін зустрівся з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном і обговорив питання співпраці у протидії російській агресії.

Про це він повідомив після зустрічі журналістам у Вашингтоні, пише прес-служба МЗС.

"Ми говорили про контакти і про те, як будемо взаємодіяти разом в найближчому майбутньому у сфері нашої протидії російській агресії", – зазначив глава відомства.

За словами Павла Клімкіна, Рекс Тіллерсон запевнив – ніяких обмінів України в контексті вирішення інших питань не буде.

Дуже чітко прозвучала теза, що не може бути жодним чином ніяких формальних, неформальних, фантастичних міфологічних обмінів. Тобто питання України жодним чином не буде вирішуватися у контексті інших питань,

– сказав міністр.

Глава МЗС наголосив, що питання України є дуже важливим для Америки.

Журналістка Мирослава Гонгадзе опублікувала коментар Павла Клімкіна на своїй сторінці у Facebook.