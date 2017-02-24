Півтисячі дітей навчаються в школі з дірявим дахом

Дірявий дах, тріщини у фасаді, просілий фундамент, затоплені кабінеті і грибок на стінах – в таких умовах навчаються майже 600 дітей у Драбівській школі-гімназії, що на Черкащині.

Навчальний заклад ввели в експлуатацію лише 7 років тому. Працівники школи відрами виносять талу воду з їдальні. Через такі умови діти не можуть повноцінно харчуватись.

Схожа ситуація й у навчальних класах гімназії. Вчителі переймаються здоров'ям школярів. І пліснява на стінах – це лише одна із небезпек.

Драбівську школу-гімназію зводили 16 років. Вона б так і залишилась довгобудом, якби у 2010 році за неї не взялось тодішнє керівництво області. У найкоротші терміни школу привели до ладу.

Читайте також Назад у минуле: на Львівщині в школах немає внутрішніх туалетів

Наступного року почались проблеми із покрівлею. Вода з даху стікає по стінах через неправильно встановлені стічні труби – такого висновку дійшли спостерігачі після останньої експертизи.

Ми розробили проект з заміни даху над їдальнею, де найскладніша ситуація. Його вартість складає 700 тисяч гривень. 500 тисяч гривень виділено Драбівською районно радою, 200 тисяч гривень виділила Драбівська селищна рада,

– голова Драбівської районної ради Володимир Дзега.

У березні почнуть ремонт частини даху. На відновлення всієї покрівлі потрібно щонайменше 1 мільйон 200 тисяч гривень.