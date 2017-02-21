"Плакальницям платимо більше": Грицак озвучив розцінки провокацій від спецслужб РФ

Голова Служби безпеки України Василь Грицак повідомив, що під час обшуків груп, які співпрацювали зі спецслужбами Російської Федерації, була вилучена "чорна бухгалтерія" з конкретними цифрами і прізвищами депутатів та їхніх помічників.

Під час спільного брифінгу з генеральним прокурором Юрієм Луценком Грицак показав скріншоти з повідомлень на мобільних телефонах, які були вилучені під час обшуків

Якщо ви звернули увагу – перший скріншот – законопроект про "вільні економічні зони" оцінили у 7 тисяч, закон "про імпічмент" – 8 тисяч, "круглий стіл" – 10 тисяч, трибуна – 8 тисяч, брифінг – 7 тисяч. Якщо вже якісно зробимо, ще обіцяють 2 тисячі премії,

– процитував Грицак повідомлення з телефона людини, яка відповідала за контакти з українськими нардепами та їхніми помічниками.

Окремо Грицак звернув увагу про проплачені акції під річниці розстрілів на Майдані.

Читайте також: "Революція продовжується": в СБУ показали, як з Росії пробують розхитати ситуацію в Україні

Читаємо другий скріншот з мобільного телефона заступника Будяка: "Треба в понеділок дати грошей – 12 тисяч гривень. По матерях. Хочуть менше людей, і більше "трешу" – 50-100 людей. В чорному. Ридають, проклинають, хтось приковує себе наручниками біля Банкової. Актрисам і плакальницям платимо більше,

– зацитував Грицак.

За словами голови СБУ, це демонструє те, хто і за які гроші спецслужб РФ організовував "круглі столи" та конференції в Дніпрі, Одесі, Львові, Києві, а також у стінах Верховної Ради, як лобіювався законопроект про особливий статус російської мови в Україні.

СБУ також оприлюднила перехоплені розмови посередників, які брали гроші від кураторів з РФ для підкупу українських політиків.

Грицак також озвучив назви політичних проектів в Україні, які фінансують з території Росії.