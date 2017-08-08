Плавець-екстремал помер під час підкорення Ла-Маншу

7 серпня у Ла-Манші помер 40-річний Вільям Харві, який намагався переплисти протоку.

Про це повідомило ВВС.

Берегова охорона, що отримала повідомлення про надзвичайну подію в протоці, прибула на місце за 10 хвилин. За словами очевидців, чоловіку стало погано. Рятувальники витягнули плавця та доправили до шпиталю в графстві Ешфорд. Медикам врятувати його не вдалося.

За офіційними даними, Вільям Харві не реєструвався в офіційних відомствах перед небезпечним запливом. Представники Асоціації плавців додали, що він самотужки, без будь-яких дозволів, намагався підкорити Ла-Манш.

Читайте також: Перша в історії українка розпочала підкорення Ла-Маншу

Поліцейські стверджують, що чоловіку вдалося проплисти половину шляху, після чого йому стало погано.