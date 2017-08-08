Плавець-екстремал помер під час підкорення Ла-Маншу

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7 серпня у Ла-Манші помер 40-річний Вільям Харві, який намагався переплисти протоку.
Про це повідомило ВВС.
Берегова охорона, що отримала повідомлення про надзвичайну подію в протоці, прибула на місце за 10 хвилин. За словами очевидців, чоловіку стало погано. Рятувальники витягнули плавця та доправили до шпиталю в графстві Ешфорд. Медикам врятувати його не вдалося.
За офіційними даними, Вільям Харві не реєструвався в офіційних відомствах перед небезпечним запливом. Представники Асоціації плавців додали, що він самотужки, без будь-яких дозволів, намагався підкорити Ла-Манш.
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Поліцейські стверджують, що чоловіку вдалося проплисти половину шляху, після чого йому стало погано.