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Плавець-екстремал помер під час підкорення Ла-Маншу

14:48, сьогодні 679 Читать новость на русском
Чоловік помер у Ла-Манші
Чоловік помер у Ла-Манші / prime.md

7 серпня у Ла-Манші помер 40-річний Вільям Харві, який намагався переплисти протоку.

Про це повідомило ВВС.

Берегова охорона, що отримала повідомлення про надзвичайну подію в протоці, прибула на місце за 10 хвилин. За словами очевидців, чоловіку стало погано. Рятувальники витягнули плавця та доправили до шпиталю в графстві Ешфорд. Медикам врятувати його не вдалося.

За офіційними даними, Вільям Харві не реєструвався в офіційних відомствах перед небезпечним запливом. Представники Асоціації плавців додали, що він самотужки, без будь-яких дозволів, намагався підкорити Ла-Манш.

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Поліцейські стверджують, що чоловіку вдалося проплисти половину шляху, після чого йому стало погано.

Теги: Жертви Франція Великобританія Водні види спорту
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