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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Поетапне повернення окупованого Донбасу мирним шляхом – це міф, – політолог

22:40, сьогодні 176 Читать новость на русском
Необхідно визнати території окупованими
Необхідно визнати території окупованими / IPress.UA

Розмова про поетапне повернення непідконтрольних територій, про яке говорять в Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій, – міф. Вихід є, але він складний і болючий – потрібно оголосити ці території окупованими, запровадити більш жорсткий контроль за господарською діяльністю, ввести спеціальне функціонування лінії розділення і переходів.

Таку думку сайту "24" висловив директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

Це питання обмеження економічних зв’язків з цими територіями. А також соціально-економічних зобов’язань перед громадянами, які мешкають в окупованій зоні. Якщо вони не можуть покинути цю територію, то, відповідно до міжнародних норм, відповідальність за соціально-економічне забезпечення лягає на окупанта,
– переконаний політолог.

Водночас, підкреслює Віталій Кулик, потрібно не тільки прийняти такий закон, але й вимагати визнання окремих районів Донеччини та Луганщини окупованими територіями від наших західних партнерів. Хоча це буде важко і створить проблеми в діалозі. Цілком можливо, що деякі європейські країни категорично відмовлятимуться це робити.

Політолог також вважає, що стратегія "м’якої сили", про яку говорять у міністерстві, не може існувати у відриві від військово-політичних маневрів чи без військового протистояння, здійснення спецоперацій, економічного тиску, санкційного режиму. Лише однією "м'якою силою" Донбас повернути неможливо.

Нагадаємо, у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України заявили, що готуються до поетапного повернення непідконтрольних територій Донбасу під контроль української влади.

Більш детально про сценарії відновлення контролю на Донбасі читайте в матеріалі: Повернення Донбасу: коли і як окуповані території стануть українськими?

Теги: Україна Політика Війна на Донбасі
Джерело: 24 канал
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