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Телеканал новин 24 Поезія Жадана потрапила в топ кращих віршів року на думку росіян
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Поезія Жадана потрапила в топ кращих віршів року на думку росіян

13:51, сьогодні 403 Читать новость на русском
Сергій Жадан
Сергій Жадан / Getty Images

Переклад віршів українського поета Сергія Жадана припав до душі росіянам.

Збірка "Всё зависит только от нас" Сергія Жадана, до якої увійшли перекладені на російську мову поезії різних років, набрала 25 відсотків голосів в опитуванні на кращі вірші року на думку читачів російського видання "Афиша Daily". Це дозволило книзі опинитися на другому місці рейтингу.

Перше місце отримала книга португальського поета Фернандо Пессоа "Морская ода", яка набрала 31 відсоток голосів. На третьому місці – збірка російської поетеси Алли Горбунової "Пока догорает азбука".

Тест: Що ви знаєте про культового письменника Сергія Жадана: перевірте свої знання

Сама збірка "Всё зависит только от нас" вийшла в Латвії в 2016 році в рамках видавничої програми проекту Literature Without Borders. Над перекладом віршів працювали дев'ять російських поетів, які живуть в різних містах світу.

Теги: Україна Новини Росії Сергій Жадан Культура
Джерело: 24 Канал
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