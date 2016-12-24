Поезія Жадана потрапила в топ кращих віршів року на думку росіян

Переклад віршів українського поета Сергія Жадана припав до душі росіянам.

Збірка "Всё зависит только от нас" Сергія Жадана, до якої увійшли перекладені на російську мову поезії різних років, набрала 25 відсотків голосів в опитуванні на кращі вірші року на думку читачів російського видання "Афиша Daily". Це дозволило книзі опинитися на другому місці рейтингу.

Перше місце отримала книга португальського поета Фернандо Пессоа "Морская ода", яка набрала 31 відсоток голосів. На третьому місці – збірка російської поетеси Алли Горбунової "Пока догорает азбука".

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Сама збірка "Всё зависит только от нас" вийшла в Латвії в 2016 році в рамках видавничої програми проекту Literature Without Borders. Над перекладом віршів працювали дев'ять російських поетів, які живуть в різних містах світу.