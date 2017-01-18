Погодні лиха в світі: куди не варто їхати на зимовий відпочинок

На Балканах морози, сніги та вітер паралізували чимало доріг. А у Таїланді, де зараз пік туристичного сезону, триває нищівна повінь.

На Балканах цього року сувора зима. Через низькі температури річка Дунай замерзла практично по усій Сербії. Лід пошкодив багато човнів, пристаней та плавучих ресторанів у Белграді. Серби попросили сусідню Угорщину про допомогу, аби якнайшвидше відкрити стратегічний водний шлях. Тож тепер до роботи візьмуться угорські криголами.

Ми не вчимося на наших помилках. Якби ми не дозволили водному шляху повністю замерзнути, усіх цих пошкоджень не було б. Та схоже, ми завжди маємо справу з наслідками, замість того, щоб запобігати проблемам,

– впевнений житель Белграда Драґан Йовановіч.

Тим часом у Хорватії сильні вітри та сніги заблокували усі шляхи від Загреба і до адріатичного узбережжя Далмації. У гірських районах швидкість вітру сягає 200 кілометрів на годину, тож рух автомобілів довелось припинити. Також зупинили всі поромні переправи від островів Далмації і до материкової частини Хорватії.

Поки у Європі сніжить, у США – дощі. Частиною штату Техас пронісся шторм із градом, шквальним вітром і торнадо. Подекуди градини були більші за волоський горіх. Негода пошкодила більше 30 будинків.

В Таїланді ж зросла кількість жертв нищівних повеней. За останніми даними, вода забрала життя 43 людей. Цю повінь називають найбільшою за останні 30 років. Кілька тижнів на півдні країни лили сильні дощі, хоча вони не є сезонними. Від води постраждали 12 провінцій. Загальна кількість пошкоджених будинків – 530 тисяч.

Читайте також: Жертвами лютих морозів в Європі стали більше 70 людей