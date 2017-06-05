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ЛЮБОМИР ГУЗАР ТЕРАКТ У ЛОНДОНІ СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Похорон Любомира Гузара: пряма трансляція

11:01, сьогодні 6326 Читать новость на русском
Любомир Гузар
Любомир Гузар / credo.pro

Блаженнішого Любомира Гузара, який помер 31 травня на 85-му році життя, ховають сьогодні, 5 червня, у Патріаршому соборі Воскресіння Христового в місті Києві.

Народився Блаженнійший Любомир Гузар 26 лютого 1933 року у Львові, однак після того, як СРСР повернув Західну Україну в 1944 році, його родина вирішила покинути країну, відтак він спершу опинився в Австрії, а потім у США. Саме у Штатах владика здобув середню освіту, закінчивши Малу духовну семінарію у Стемфорді (штат Коннектикут).

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У 1977 році патріарх Йосип Сліпий висвятив його на єпископа, а за рік Блаженнійший став архимандритом монастиря Святого Теодора.

Повернувся Любомир Гузар до України в 1993 році. До 1994 року служив духівником у Львівській духовній семінарії Святого Духа, а в 1996-му його призначили Єпископом-помічником Глави Української Греко-Католицької Церкви Мирослава (Любачівського).

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У січні 2001 року на Надзвичайному Синоді Єпископів його обрали Верховним Архиєпископом УГКЦ, а вже у лютому Папа Іван Павло II призначив Любомира Гузара кардиналом Католицької Церкви.

Він очолив УГКЦ у 2005 році, проте в 2011-му вирішив піти у відставку, передавши паству та церкву Святославу Шевчуку.

Зауважимо, що Блаженнійший Любомир Гузар упродовж багатьох років залишався беззаперечним моральним авторитетом не тільки для греко-католиків, але й для вірян інших конфесій та людей, далеких від релігійного життя.

Теги: Україна
Джерело: 24 Канал
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