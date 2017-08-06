Політична лояльність Трампа до Порошенка, або 2 мільярди гривень на американське вугілля

З окупацією Донбасу, частина українських копалень опинились поза державним контролем. Зокрема й шахти де видобували антрацит. Згодом, Київ відмовився від постачання вугілля з окупованих територій та Росії. Вугілля цієї групи ще добувають в Єгипті, південній Африці та – і контракт на постачання вже уклали з найвіддаленішою і найдорожчою пропозицією.

Контракт між "Центренерго" та компанією XCoal – це перший в нашій історії подібний договір. 700 тисяч тонн антрациту, через океан, з Америки, до одеського порту припливуть вже до кінця 2017 року. Виконавчий директор і президент XCoal в захваті: тепер, за українські гроші, його шахтарі будуть забезпечені роботою.

Попередньо, американці не мали б продавати нам своє вугілля, адже тендер виграла грузинська компанія. Потім з'ясували, що вона не має власних копалень, і, скоріш за все, постачання йшли б з російських, або навіть шахт ОРДЛО. Тож зв'язуватись з такою фірмою "Центренерго" не ризикнуло.

З американським договором теж не все ясно – на першому кораблі ціна 1 тони становить 113 доларів, а скільки коштуватимуть наступні поставки, навіть приблизно, – досі не відомо. Не має й відповідних сертифікатів калорійності вугілля. У тарифах за електроенергію, які сплачують українці, цього року закладено вартість антрациту по 2000 гривень за тону. Американське вугілля буде вдвічі дорожчим.

Читайте також: Продаючи вугілля Україні, CША намагаються протидіяти Путіну, – Bloomberg

В "Центренерго" запевнили, що ця жертва – аби уникнути віяльних відключень, але на тарифи це не вплине. До того ж, вже 2018 році Україна планує наростити імпорт американського вугілля і тоді можна сподіватись на знижки й бонуси. А от експерти у зниження ціни не дуже вірять.

Біржові показники останнім часом, хоч і не стрімко, але повзуть до гори. Єдине, при заявлених об'ємах, у 700 тисяч тонн, тарифи й справді, може, не зростуть. Та підводним каменем заокеанського вугілля є зустріч у Вашингтоні Трампа і Порошенко. Саме тоді 2 президенти й домовились про договір і постачання вугілля. Експерти переконані, що це не економічна, а політична угода. Президент України, в такий спосіб, орендував прихильність Американського гаранта.

Читайте також: Україна значно збільшила кількість вугілля, яке закуповує у Росії: невтішні цифри

Наступного року Україна планує законтрактувати ще 2 мільйони тонн американського антрациту. Якщо вартість не зміниться, то на кожній тоні, ми будемо переплачувати 15-20 доларів від цін які пропонують в ПАР та Єгипті. Політичні дивіденди коштують дорого.