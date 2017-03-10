Політолог пояснив, як на Донбасі сформувався сепаратизм

Проукраїнський політолог з Донецька Станіслав Федорчук вважає, що останні чвертьстоліття на Донбасі не було українського, натомість панувала радянщина у поглядах більшості людей.

Таку думку він висловив у ефірі 5 Каналу.

Найвищою формою ідентичності є культурна. Уявіть собі, що культурна ідентичність апріорі формує всі інші. І я скажу Вам, що чверть століття, поки Донеччина та Луганщина у складі України перебували, в культурному полі формувалася радянська людина, яка не те, що не знає української, а яка українське сприймає, як те, що їй вороже,

– стверджує експерт.

На його думку, якраз з цього і народжуються політичний вибір та гасла, які говорить людина у своєму оточенні.

"Тобто, якщо говорити глобально, той рівень антиукраїнської пропаганди, який там був – він був просто неймовірним. Він був дуже системним. Він формував одразу ставлення не до проукраїнських політиків, а до України та українського", – додає Федорчук.

Щоправда, експерт також стверджує, що на Донбасі є певний пласт проукраїнськи налаштованих людей, але це здебільшого молодь.

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