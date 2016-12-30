Політолог розповів на якій бомбі сидить українська влада

Матеріали нардепа Олександра Онищенка про докази корупції українських посадовців можуть "вибухнути" після Нового року.

У цьому переконаний політолог Сергій Гайдай, повідомляє Gazeta.ua.

Думаю, що це бомба, на якій сидить українська влада. Наступного року відчуємо реакцію на це із-за кордону... У лютому побачимо реакцію нової американської адміністрації. Це може бути драйвером майбутніх українських змін – дострокових виборів у парламент, можливо, і президентських. Вони можуть бути дуже резонансними,

– вважає експерт.

Він зазначив, що ці події йому нагадують ситуацію з Лазаренком.

Там справа була побудована на його помічникові, який почав співпрацювати з правоохоронними органами США. Таким чином Лазаренко був засуджений, отримав термін. Не знаю, чи буде така ж ситуація з Порошенком. Але величезні проблеми з підтримкою західного світу гарантовані,

– упевнений політолог.

Гайдай зазначив, що компромат Онищенка може бути і "пшиком", про який після Нового року забудуть.

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Нагадаємо, саме Давида Жванію Олександр Онищенко назвав тою особою, завдяки кому йому вдалося потрапити у парламент. За це Онищенку довелося заплатити 6 мільйонів доларів.