Поліція Індонезії затримала майже 150 людей за участь у вечірці ЛГБТ

Індонезійська поліція затримала 141 людину. Причиною арешту стала участь у вечірці людей нетрадиційної орієнтації, що заборонено тамтешніми законами.

Про це повідомило ВВС з посиланням на коментар поліції.

Вечірка відбувалася в індонезійській столиці Джакарті. Відповідно до закону гомосексуальні стосунки не заборонені в країні, проте поліція висунула обвинувачення за статтею щодо участі у порнографії. Цей закон влючає заборону стриптизу.

Відомо, що серед затриманих були двоє відвідучів, які відверто танцювали, 4 стриптизера та власник закладу. 131 людину поліція перевіряє на причетність до порушення закону. Затриманим загрожує позбавлення волі до 10 років або штраф, що може сягати 5 мільярдів рупій.

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