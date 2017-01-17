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Поліція назвала кількість суддів, які перейшли на сторону бойовиків в окупованому Донецьку

06:58, сьогодні 1052 Читать новость на русском
Поліція назвала кількість суддів, які перейшли на сторону бойовиків в окупованому Донецьку

Поліцією спільно з прокуратурою Донецької області задокументовано та доведено протиправну діяльність 52 "суддів" фейкової республіки. В тому числі – 22 осіб, які були призначені "на посади" вже у 2016 році.

Наразі триває збір даних стосовно ще 19 осіб. Це майже вся вертикаль судової системи "ДНР". Загалом правоохоронці мають інформацію про 80 працівників "суду", які працюють зараз або працювали раніше під час окупації, йдеться у повідомлені Відділу комунікації поліції Донецької області.

45 зловмисників оголошені у розшук в 2016 році. Найближчим часом до них приєднаються ще 7. По кожній особі зібрано доказову базу. Кропітка робота тривала два роки. Збором інформації про працівників суду, які присягнули окупантам, займається відділення спеціальної поліції ГУНП в Донецькій області.

Поліцейські провели комплекс слідчо-оперативних заходів, проаналізували масив інформації з відкритих джерел. Також допомогу надавали самі жителі окупованих міст, які надсилали матеріали на сайт "Стоп тероризм", створений волонтерами та поліцією.

На кожну особу зібрано близько 60 аркушів з матеріалами, що підтверджують її вину. Серед них – показання свідків, фото- та відеоматеріали.

Більшість з суддів – це зрадники, які працювали у судах Донеччини та перейшли на бік терористів. Вони були звільнені з лав судової системи України. Деякі з них до окупації були помічниками суддів та не розглянули жодної справи, деякі – провалили іспити на посаду судді,
– йдеться в повідомлені.

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Керується судочинство, як і усі процеси, з "братської держави". Головою Верховного суду є колишній старший слідчий-криміналіст Головного управління криміналістики Слідчого комітету РФ. Саме він – перший кандидат на заочне осудження, згідно з можливістю, наданою чинним законодавством.

Військовий трибунал "ДНР" очолює колишній суддя апеляційного суду Донецької області. У функції 54-річної жінки входить винесення смертних приговорів, зокрема саме трибунал вирішує долю полонених українських військових. "Суддя" відома тим, що до війни присудила 2 роки позбавлення волі вбивці, який на автомобілі збив насмерть чоловіка та жінку у Донецьку. Це у той час, як вирок суду першої інстанції був – 7 років ув’язнення.

Всі слідчо-оперативні заходи проводяться у рамках кримінального провадження за ч.1 ст.258-3 "Створення терористичної групи чи терористичної організації" Кримінального кодексу України. Зрадникам загрожує до 15 років позбавлення волі.

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Теги: Україна Поліція Війна на Донбасі Новини Донецька Судді
Джерело: 24 Канал
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