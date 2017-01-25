Поліція викрила групу екскурсоводів-наркоторговців

Правоохоронці затримали чотирьох українців, які вербували співвітчизників для перевезення кокаїну з Латинської Америки.

Ті, хто погоджувався на роботу, не знали, що перевозять. Адже "офіційно" їх наймали на роботу екскурсоводами в Бразилію для російськомовних туристів.

Для початку завербованих просили перевезти валізу з невідомим вмістом. Найчастіше пунктом доставки ставав Таїланд.

Поки правоохоронці виявили вісьмох "екскурсоводів". Чотирьом з них вдалось повернутись до Україні, один утік з таїландської в'язниці. Решта –відбувають покарання в Таїланді та Бразилії. Адже такі поїздки досить часто закінчувались арештом.

Отримували валізи. Вони були закриті на блискавку, яку заливали клеєм. Можливості побачити, що знаходиться безпосередньо у валізі, не було. Деякі потерпілі не могли передбачити, що везуть наркотики,

– прокоментував начальник відділу у боротьбі з торгівлею людьми Нацполіції Ігор Малахов.

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