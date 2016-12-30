Поліція застрелила чоловіка, що кидався з заточкою на перехожих у Хмельницькому

Уранці 30 грудня в Хмельницькому на перехресті вулиць Тернопільської і Кам'янецької правоохоронці змушені були застосувати зброю.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, у підсумку було вбито чоловіка, який кидався на перехожих з предметом, схожим на заточку.

За попередньою інформацією, у чоловіка стріляли двоє.

Згодом інформацію, що патрульні застосували зброю підтвердив речник поліції області Роман Мартинюк.

Нападником виявився 46-річний житель Хмельницького, який стояв на обліку у психдиспансері.

За попередньою інформацією, чоловік, який поводився неадекватно поранив трьох людей. Першою пораненою стала 46-річна медсестра психоневрологічного диспансеру. По дорозі він поранив ще двох жінок. Одна з потерпілих відмовилася від госпіталізації. Наскільки мені відомо, у першої жінки, яку було поранено, травма обличчя, пробита губа, поранений ніс. Надається медична допомога,

– розповіла речниця Нацполіції Хмельницької області Інна Глега.

Опісля перехожі намагалися знешкодити нападника самотужки, проте це їм не вдалося. Тому вирішили зупинити патруль, якому вказали на людину, що нападала на людей на вулиці. Зловмисник, своєю чергою, дістав гострий металевий предмет.

Патрульні стверджують, що чоловік ніяк не міг вгамуватись і на попередження не реагував. Відтак, спочатку поліцейські застосували сльозогінний газ, а трохи згодом зробили кілька пострілів у повітря. А коли побачили, що злочинець дістав з кишені гострий предмет і почав наближатись, то вистрілили у ногу.

За словами поліцейських, які зараз працюють на місці події, в руках у нападника було шило або заточка. І навіть після поранення в ногу він намагався атакувати правоохоронців.

Перехожі розповідають, що під час затримання було чутно щонайменше 5 пострілів.

На місце події викликали медиків швидкої допомоги. Чоловіка перенесли до карети "швидкої", де він помер.

Наразі на місці стрілянини працюють медики, слідчі з'ясовують всі обставини інциденту.

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